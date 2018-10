Atalanta, Rigoni: “Sogno da piccolo il Real, se capitasse non ci penserei un attimo”

Che il Real Madrid sia uno dei sogni di qualsiasi calciatore in erba non è difficile da crederlo. Alla, presumibilmente, lunga lista di coloro che sperano un giorno di vestire la “Camiseta Blanca” si è aggiunto Emiliano Rigoni. L’esterno offensivo di proprietà dello Zenit, ma in prestito all’Atalanta ha rivelato che una chiamata delle Merengues sarebbe del tutto irrinunciabile.

“Se mi capitasse di poter giocare nel Real Madrid, non ci penserei un secondo”, ha ammesso il calciatore in un’intervista ai microfoni di DAZN, disponibile martedì sulla piattaforma streaming. “Quando ero piccolo il Real era già uno dei più grandi club al mondo, lo vedevo come un obiettivo – ha proseguito l’esterno offensivo argentino -. Mi piacevano Beckham per come calciava il pallone, Ronaldinho e Messi, il mio idolo, qualcosa di imparagonabile”.