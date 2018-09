Atletico Madrid, Griezmann distende i toni: “Ramos? Un amico. A volte mi piace mordere…come un cane”

Un lungo botta e risposta quello tra Antoine Griezmann e Sergio Ramos. Dopo le dichiarazioni dell’attaccante dell’Atletico Madrid, che aveva ammesso “di pensare al Pallone d’Oro”, il difensore del Real, invece, aveva aggiunto che “l’ignoranza sa essere molto sfacciata”, consigliando al rivale di farsi suggerire, dal proprio allenatore Simeone, quanto dire.

Un vero punzecchiamento, ma il francese ha scelto di smorzare i toni e l’occasione è stata il post-derby di Madrid. “E’ come un mio amico che ha bisogno di un po’ di gioia nel calcio e poi ci sono cose da prendere sul serio. Ho molto rispetto per Sergio, si è guadagnato tutto ciò che ha. E’ un esempio per me e per tutti i giovani difensori. E’ il miglior centrale del mondo e bisogna avere rispetto di tutti i colleghi della Liga e della Champions League. E’ solo che a volte mi piace mordere le persone come un cane”. Queste le dichiarazioni del campione del mondo con la Francia, riportate dallo spagnolo Marca.