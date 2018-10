Borussia Dortmund, dalla Germania: club eserciterà riscatto di Paco Alcacer

Paco Alcacer è forse l’uomo rivelazione della Bundesliga. Arrivato al Borussia Dortmund in prestito dal Barcellona, senza grosse aspettative ma con una gran voglia di trovare il giusto spazio che non era riuscito ad ottenere in maglia blaugrana, chiuso da Messi, Suarez e Dembelè, in sole 4 presenze tra campionato e Champions League, peraltro non da titolare, lo spagnolo ha già segnato 7 gol, mostrando prestazioni di notevole livello.

Una partenza col botto che avrebbe convinto appieno il club giallonero. Stando a quanto riporta la Bild, la società tedesca avrebbe deciso di esercitare l’opzione di diritto di riscatto prevista dall’accordo col Barcellona.

Attualmente Alcacer è in prestito fino alla fine della stagione, e il suo contratto con i catalani scadrà nel 2021. L’intenzione è quella di offrirne uno fino al 2023, con uno stipendio da 8 milioni, che ne farebbe il più pagato della rosa solo dietro a Götze e Reus.