Bakayoko, guanto di sfida “social” ad Acerbi: “Ci vediamo sabato…”

Milan-Lazio è già iniziata, almeno sui social. Ad accendere la miccia ci ha pensato un utente tifoso rossonero che ha ripreso su Twitter le dichiarazioni di Francesco Acerbi al termine della gara di andata. Il difensore biancoceleste affermava che la differenza tra i singoli giocatori fosse marcata e che il risultato dell’andata stesse stretto ai laziali. Le parole sono state notate da Tiémoué Bakayoko. Il centrocampista del Milan ha ritwittato la foto postata dall’utente commentando con un secco “Ok Acerbi, ci vediamo sabato”. Ora insomma, la sfida è già iniziata e sufficientemente calda, come se non bastasse l’importanza della posta in palio, quale la qualificazione alla prossima Champions League.