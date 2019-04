Bakayoko, telefonata chiarificatoria con Acerbi: “Ho rispetto di te”

Ora è veramente pace fatta tra Tiémoué Bakayoko e Francesco Acerbi. Il centrocampista rossonero ha fatto sapere di aver chiamato il collega biancoceleste con l’intento di scusarsi per lo sfottò di ieri sera dopo la sfida contro la Lazio. Attraverso un dirigente del club a fare da interprete, Bakayoko avrebbe fatto chiarezza mettendo fine alla polemica. Queste le sue parole: “Ho massimo rispetto per te, è vero, il nostro è stato uno sfottò, ma non c’era malizia: non volevamo assolutamente offendere te e la tua squadra”.