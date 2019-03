Acquafresca attacca il Bologna e Donadoni: “Fatto fuori senza un motivo”

“Ho sbagliato delle scelte, è stata colpa mia, mi aspettavo il massimo”. Robert Acquafresca si sfoga. Dopo le grandi aspettative da giovane, l’attaccante non è riuscito a rispettarle nel corso della sua carriera. In una sola città, Acquafresca, dice di essersi trovato a suo agio, Cagliari: “I migliori anni della mia vita, sono stato benissimo, ormai sono un sardo acquisito”.Tutt’altro clima rispetto a Bologna: “Speravo andasse diversamente, ogni sessione di mercato ero in partenza, non è stato facile. – ha detto l’ex attaccante rossoblu in un’intervista rilasciata a Sky Sport -Donadoni mi ha lasciato fuori rosa senza un motivo. Devono ancora spiegarmi il perché di quelle scelte”.