Bologna, Gazzoni Frascara: “Verdi ottimo giocatore, ma non è Messi”

Ormai è fatta tra Simone Verdi e il Napoli. Dopo l’amichevole di ieri tra Italia e Olanda, è stato lo stesso giocatore a confermare le voci di mercato, rivelando: “Ho accettato la proposta del Napoli e ho già parlato con Ancelotti. Non è stato un no a Sarri, ma un sì alla città di Bologna che mi ha dato la fiducia dopo la retrocessione con il Carpi. Mi sentivo in dovere di finire il campionato con quella maglia”, con queste parole l’attaccante classe 1992 ha spiegato i motivi del trasferimento sottolineando di aver rifiutato il club partenopeo a gennaio perché voleva terminare la stagione con la maglia dei Felsinei.

Non tutti, però, hanno preso bene la scelta di Verdi, che se a gennaio era stato duramente criticato dal popolo napoletano, ora è finito nel mirino dei suoi ex supporter. A commentare la decisione del giocatore ci ha pensato anche Giuseppe Gazzoni Frascara, presidente onorario del Bologna, che durante un’intervista ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli ha dichiarato: “Non è Messi eh, però è ottimo! Non è un fuoriclasse mondiale, ma è un eccellente giocatore. Ha questa capacità con due piedi, tira in maniera identica di destro e di sinistro. Ancelotti al Napoli? No, non me l’aspetto ma il presidente ha questi colpi a sorpresa”.

NAPOLI, INIZIA L’ERA ANCELOTTI