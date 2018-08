Cagliari, Ceppitelli ancora ai box. Rafael lavora a parte

Oggi doppia seduta di allenamento per il Cagliari in vista del debutto casalingo in campionato: domenica sera alla Sardegna Arena, i rossoblu sfideranno il Sassuolo. Ad Asseminello la squadra di Rolando Maran ha lavorato al mattino divisa in due gruppi: uno ha lavorato sulla forza, l’altro sulla tattica, con i difensori impegnati su situazioni difensive e i centrocampisti e gli attaccanti sulla fase offensiva.

Nel pomeriggio, dopo l’attivazione tecnica, i sardi hanno eseguito una serie di esercitazioni sulla trasmissione della palla, quindi focus sulla fase offensiva con esercizi a tema. In chiusura partitella a campo ridotto. Ancora ai box Ceppitelli, mentre si e’ allenato a parte Rafael. Il gruppo si ritroverà nuovamente in campo ad Asseminello domani mattina per una seduta di allenamento.