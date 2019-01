Cagliari, Therau nel mirino

Cagliari a caccia di una punta. Il profilo che piace di più ai sardi è quello di Cyril Therau. Il presidente del club rossoblù Tommaso Giulini è al lavoro per regalare a Maran un attaccante e prova l’affondo per la punta della Fiorentina. Il francese ha già rifiutato diverse offerte arrivate dall’estero nell’ultima sessione estiva (in particolare Besiktas e Olympiacos) ed è ormai deciso a lasciare la Fiorentina. Trattativa avviata ma che presenta alcuni ostacoli. Da un lato la carta d’identità (ha 35 anni e ad aprile ne compie 36) e dall’altro la concorrenza. La pattuglia delle pretendenti, infatti, appare ben nutrita con Chievo, Spal e Bologna.