Coppa Italia, Chievo-Cagliari: le formazioni ufficiali

Il programma del quarto turno di Coppa Italia prosegue al “Bentegodi” con la sfida tra Chievo e Cagliari, che mette in palio un posto agli ottavi dove l’avversaria per la vincente sarà l’Atalanta.

Seconda gara da ex per Rolando Maran contro i gialloblù, prima in Veneto dopo la partita di campionato vinta 2-1 dai rossoblù alla “Sardegna Arena”, ma da ambo le parti scenderanno in campo formazioni largamente rimaneggiate. L’obiettivo primario resta la salvezza e non disperdere energie in vista dei rispettivi impegni di campionato.

Le formazioni ufficiali:

CHIEVO (4-3-1-2): Semper; Tanasijevic, Cesar, Rossettini, Cacciatore; Leris, Rigoni, Giaccherini; Kiyine; Djordjevic, Stepinski. All.: D. Di Carlo

CAGLIARI (4-3-1-2): Rafael; Pisacane, Andreolli, Romagna, Pajac; Faragò, Cigarini, Dessena; Barella; Cerri, Farias. All.: R. Maran