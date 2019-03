Champions League, lo United fa l’impresa a Parigi: 3-1. Buffon ancora eliminato

Clamoroso ribaltone del Manchester United al Parco dei Principi. I Red Devils di Solskjaer ribaltano il risultato dell’andata (0-2 a Old Trafford ad opera della squadra di Tuchel). Un super Lukaku trascina i suoi ai quarti di finale di Champions League: il belga grazie a due disattenzioni, la seconda clamorosa di Buffon, si impone in casa del Paris Saint Germain che aveva tenuto aperto il discorso qualificazione fino al 92′ grazie alla rete segnata da Bernat su assist di Mbappé al 12′ del primo tempo. Nel finale, il calcio di rigore di Rashford manda a casa Verratti e compagni. Continua dunque la maledizione di Buffon, ancora un volta eliminato dalla massima competizione per club: ci riproverà il prossimo anno, visto che proprio in queste ore circola la voce di un suo rinnovo con i francesi.