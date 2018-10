In questi giorni si sente spesso parlare di Eden Hazard, il quale avrebbe espresso il desiderio di giocare al Real Madrid, la squadra che sogna fin da bambino. Tuttavia, il Chelsea non vuole privarsi del fantasista belga tanto facilmente, come dichiarato dallo stesso calciatore.

Però, bisogna tenere presente che Hazard gioca a Londra dal 2012 e dopo sei anni potrebbe avvertire la necessità di cambiare aria. Un consiglio al riguardo gli arriva direttamente da Boudewijn Zenden, ex giocatore di Chelsea, PSV e Barcellona tra le altre, ed attualmente vice allenatore della squadra di Eindhoven.

Questi, in un’intervista riportata dal Mundo Deportivo, ha rilasciato dichiarazioni che non faranno piacere ai tifosi dei Blues…: “Hazard ha vinto in Inghilterra, ma dovrebbe andare a giocare al Real Madrid o al Barcellona per diventare il più forte del mondo. In quelle due piazze i giocatori diventano molto importanti e sicuramente trasferendosi in Spagna, Eden avrebbe sicuramente la chance di vincere anche il Pallone d’Oro”.