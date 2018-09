Chelsea, Sarri: “Hazard è ancora al 75-80%. Il più forte al mondo? Farò in modo che lo diventi…”

“E’ difficile fare paragoni ma è un calciatore geniale, unico. E sono assolutamente convinto che possa ancora migliorare”. Parole al miele quelle di Maurizio Sarri verso Eden Hazard, Il belga del Chelsea si è rivelato grande protagonista in questo primo scorcio di stagione ed è stato anche autore di un gol spettacolare mercoledì ad Anfield, nel 2-1 sul Liverpool in Coppa di Lega.

Tra i due è ormai un consueto scambio di complimenti. “Sarri è un tecnico unico, sta facendo un lavoro eccezionale”, aveva recentemente detto il centrocampista Blues. Ora è Sarri a ricambiare: “Penso che abbiamo visto sinora solo il 75-80% del suo potenziale, se migliora può diventare il più forte al mondo e io voglio che lo sia. Farò in modo che lo diventi”, assicura l’ex allenatore del Napoli, che spera di ripetersi domani a Stamford Bridge, nel secondo confronto in pochi giorni con i Reds. “Klopp è uno dei migliori allenatori al mondo al momento, ha fatto benissimo la scorsa stagione e sono pronti a vincere la Premier o anche la Champions. Non penso che la vittoria in Coppa possa darci un vantaggio, anzi, mi aspetto un Liverpool ancora più determinato”. Su Cahill e Fabregas, che non stanno trovando molto spazio, ha aggiunto: “Mi saranno molto utili nell’arco della stagione”.