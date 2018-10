Croazia, Modric “riabbraccia” Kalinic: “Riaverlo in Nazionale sarebbe bello. Scuse erano importanti…”

Nella lunga intervista rilasciata recentemente ad AS, Nikola Kalinic, ora all’Atletico Madrid è tornato a commentare il brutto episodio della sua cacciata dalla Croazia voluta dal ct Dalic a causa di tensioni tra i due. Goccia che ha fatto traboccare il vaso, il rifiuto dall’attaccante a subentrare a gara in corso in due occasioni. Il giocatore ex Milan non ha nascosto la voglia di tornare a vestire la casacca a scacchi, a patto che cambino un paio di cose.

Una frase non chiara e sibillina, ma nonostante ciò sembra che tutto vada verso il suo reintegro. A confermare ciò, alcune parole rilasciate dal capitano Luka Modric, ai microfoni ufficiali della HNS: “Sono contento di avergli sentito dire che vuole tornare a far parte della squadra nazionale. Sarebbe bello se tutto si risolvesse per il meglio: le sue scuse erano il pre-requisito, ora sarebbe importante per questa squadra riavere il suo desiderio di esserci e le sue indubbie qualità”, ha detto il giocatore del Real.