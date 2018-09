Empoli, Capezzi: “Vediamo il bicchiere mezzo pieno, restiamo positivi”

Il giocatore dell’Empoli Leonardo Capezzi ha commentato così in zona mista la gara persa in casa contro la Lazio: “Dobbiamo vedere il bicchiere mezzo pieno. Abbiamo espresso un bel gioco contro una rivale veramente forte. Non dobbiamo demoralizzarci, dobbiamo andare avanti così perché la squadra è quella lunga. Sono convinto che alla lunga prenderemo quello che meritiamo”, queste le dichiarazioni riportate da RMC Sport.

“Il modulo? Mi sono trovato bene, abbiamo creato diverse occasioni. Siamo stati sempre in partita e non abbiamo mai mollato. L’atteggiamento è quello giusto, dobbiamo sbagliare meno. Oggi abbiamo fatto una buona partita contro una squadra piena di giocatori da Nazionale, abbiamo fatto bene e sono convinto che possiamo fare ancora meglio. La parata nel finale? C’è rammarico, il pareggio era giusto, ma magari alla prossima vinceremo. Dobbiamo restare positivi”.