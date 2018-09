Empoli, Veseli: “Giocare bene non è sufficiente, siamo delusi”

Frederic Veseli, calciatore dell’Empoli, ha commentato così in zona mista la gara persa contro la Lazio: “Direi che siamo delusi, non possiamo accontentarci di giocare bene, noi abbiamo ambizioni come giocatori e vogliamo fare bene, quando perdi una partita, sei sempre deluso. La Lazio è una buona squadra, lo sapevamo. Hanno buoni giocatori, abbiamo dovuto fare attenzione su certe cose. Sono sicuro che faranno buone cose quest’anno”, ha affermato il giocatore dell’Empoli secondo quanto riporta RMC Sport.