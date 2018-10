Entella, Striscia e Militello ironizzano: “Prima di Natale ci fate sapere dove giocherà?”

Il paradossale caso della Virtus Entella, ancora in attesa di conoscere la categoria nella quale militerà nella stagione 2018-2019, se in Serie C o in Serie B, sta facendo parecchio discutere, addetti ai lavori e non.

Sulla questione è intervenuto anche Cristiano Militello, conduttore della rubrica “Striscia lo Striscione”, inserita nel celebre programma di Canale 5 Striscia la Notizia.

Il comico ha postato un tweet, a metà tra il divertente e il sarcastico: “È il 10 ottobre. Che dite, prima di Natale glielo fate sapere alla V. Entella che campionato deve giocare?”

Immediata la risposta della società, che ha apprezzato l’interessamento per un caso che ha valicato i confini nazionali:

Intanto la squadra continua ad allenarsi a Chiavari, giocando amichevoli non ufficiali per evitare cali di condizione e cedimenti dal punto di vista psicologico. Domani i biancocelesti affronteranno in amichevole a Cornaredo il Lugano, con fischio d’inizio alle ore 16.