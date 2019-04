Fiorentina, Pioli si dimette: arriva Montella

Rivoluzione in casa Fiorentina. Stefano Pioli ha rassegnato le dimissioni in mattinata. Una decisione dettata dai comunicati stampa emessi dalla società viola nelle ultime ore che sono stati interpretati dal tecnico come una forma di sfiducia nei suoi confronti e come una mancanza di rispetto per la sua professionalità. L’allenamento è stato diretto dal vice di Pioli, Giacomo Murelli. Secondo Sky Sport, la Fiorentina avrebbe preso tempo per valutare la situazione e nelle ultime ore potrebbe aver sciolto gli ultimi dubbi, rendendo Vincenzo Montella il nuovo allenatore. L’Aeroplanino sottoscriverebbe un contratto che lo vincolerebbe alla società toscana fino al 2020. Per lui si tratterebbe di un ritorno: aveva già allenato la Viola dal 2012 fino al 2015.