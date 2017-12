Fiorentina, Thereau: “Sogniamo una finale contro la Juventus”

L’attaccante della Fiorentina, Cyril Thereau, ha parlato al TGR Rai Toscana in vista della gara contro la Lazio in Coppa Italia: “Il prossimo anno dobbiamo dare il massimo e arrivare più in alto possibile in classifica sapendo che davanti ci sono squadre più forti. Non dobbiamo pensare all’Europa, ma a fare bene”.

LAZIO – “La Coppa Italia può darci la soddisfazione di squadra per il lavoro che stiamo facendo, magari regalandoci una finale contro la Juve, penso che la gente sarebbe contenta. Con la Lazio non sarà semplice, ma andiamo lì per vincere. Io darò il massimo nel 2018, mi sono posto degli obiettivi che spero di raggiungere, come fare gol importanti e belle partite. Prometto di segnare contro la Juve nel 2018 con la maglia della Fiorentina. Faccio gli auguri a tutti, che sia un ottimo Natale”.