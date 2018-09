Frosinone, allenamento mattutino: da valutare condizioni di Zampano

Allenamento mattutino per il Frosinone, che dopo la gara di ieri sera contro la Lazio è tornato subito a lavorare alla Città dello Sport di Ferentino. Chi è sceso in campo contro i biancocelesti ha svolto una seduta di scarico, esercitazioni tecnico tattiche e partitella per il resto del gruppo.

Terapie per Campbell mentre Zampano, costretto ad abbandonare in anticipo la gara contro la Lazio per un problema alla coscia destra, verrà valutato nelle prossime ore. Assenti i nazionali Krajnc, Cassata, Hallfredsson e Pinamonti. Il mister Longo ha previsto, domani alle 14:30, una nuova seduta di allenamento.