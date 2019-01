Sono ore calde per il mercato di Gianluca Lapadula. L’ex Milan e Pescara sarebbe sulla lista dei partenti in casa Genoa. Nonostante le smentite del caso l’Udinese starebbe pensando a Gianluca Lapadula, che quest’anno non ha trovato spazio in questa stagione con la maglia dei rossoblù e per rilanciarsi il giocatore preferirebbe andare in Friuli rispetto all’Empoli, altra destinazione plausibile viste le trattative delle ultime settimane.