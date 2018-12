Genoa, Lazovic: “A Roma avremmo meritato di più. Il gol? Mi manca…”

Il momento per il Genoa non è affatto dei più semplici. Sconfitti tra le polemiche nell’ultima gara contro la Roma, i rossoblu si trovano appena quattro punti sopra la zona retrocessione, con la vittoria che manca addirittura dallo scorso 30 settembre. A commentare la situazione, a pianetagenoa1893.net, è intervenuto il centrocampista Darko Lazovic.

LA ROMA E IL PERIODO NO – “C’è rammarico per come è andata a Roma”, ha detto il croato, “e non mi aspettavo che il mio gol venisse annullato. Peccato perché sarebbe stata una rete importante per noi. Inoltre non segnavo da un anno e mezzo, proprio contro i giallorossi all’Olimpico. Purtroppo è andata così. Noi comunque avremmo meritato di più, ma non possiamo dare colpa solo alla sfortuna. Dobbiamo migliorare su alcuni aspetti. In certe situazioni siamo disattenti: dobbiamo leggere meglio alcune dinamiche di gioco. Probabilmente abbiamo qualche problema di concentrazione. Con l’Atalanta sarà una gara dura, possono mettere in difficoltà chiunque sia in Italia sia in Europa. Dobbiamo però pensare solo a noi stessi: dovrà prevalere la nostra voglia di vincere”.

LA SUA ESPERIENZA A GENOVA – “Da quando sono in Italia ho imparato ruoli più difensivi, questo mi ha fatto crescere. Non so come giocheremo con Prandelli nei prossimi mesi, ma sicuramente lui dà molta importanza agli esterni. Nel Genoa ho fatto anche il terzino nella difesa a quattro, ma il mio ruolo comunque è più offensivo. Il gol? Mi manca e spero di ritrovarlo presto”.