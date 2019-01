Genoa, l’idea last minute è Candreva

Il Genoa pensa ad Antonio Candreva e potrebbe rappresentare una pista last-minute. Il giocatore piace alla dirigenza rossoblù ma come scrivono diversi quotidiani l’esterno offensivo dell’Inter può essere un’idea anche per il Parma e per il Bologna così come per il Torino, che sembra essere in vantaggio per accaparrarsi l’ex laziale negli ultimi giorni di mercato. Per una nuova destinazione, molto dipenderà anche dal club nerazzurro perché le società interessate chiederebbero all’Inter di contribuire sull’ingaggio da più di tre milioni a stagione percepito dall’ex Juventus e Lazio. Ora la palla passa ai nerazzurri, che potrebbero far spazio in rosa al nuovo arrivato Cedric Soares lasciando partire Candreva.