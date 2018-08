ICC, Sarri vince la prima allo Stamford Bridge: Chelsea supera il Lione ai rigori

Non solo amichevoli questa sera, ma anche l’International Champions Cup, torneo estivo internazionale itinerante tra Europa, Asia e Stati Uniti. Stasera allo Stamford Bridge il Chelsea ha pareggiato 0-0 con il Lione al 90′ e poi nella lotteria dei rigori ha prevalso l’undici inglese per 5-4. Ha sbagliato per il Lione Diop. Prestazione convincente della squadra di Sarri, all’esordio davanti ai propri tifosi, che in diverse circostanze ha sfiorato la rete soprattutto nella ripresa ma il muro dei francesi ha retto anche con un pizzico di fortuna. Buona dunque la prestazione dei Blues anche in vista della partita di Premier League contro l’Huddersfield di sabato pomeriggio.