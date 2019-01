Primo colpo di mercato dell’era Marotta all’Inter. Anche se in verità la trattativa è stata portata avanti dal ds Ausilio. Fatto sta che i nerazzurri hanno piazzato un bel rinforzo in vista della prossima sessione di mercato, chiudendo con l’Atletico Madrid per il difensore Diego Godin. Il club di Suning ha trovato con il giocatore un accordo biennale con un’opzione di rinnovo per il terzo. Il 32 enne centrale dei colchoneros arriverebbe a parametro zero.