Inter, Ausilio fa chiarezza: “Icardi non si muove. Nainggolan? Non piace solo a Spalletti…”

Sono ore caldissime in casa Inter. Dopo le tantissime voci di mercato dell’Inter, Piero Ausilio, ds nerazzurro è intervenuto per fare chiarezza. Raggiunto dai microfoni di Sportitalia, il direttore sportivo ha dichiarato: “Nessuna proposta del Napoli per Handanovic. Brozovic in uscita? C’è un grande malinteso, io ero a cena con Baccin e un’altra persona. Non ero a cena con il suo agente. Non va via, non esce nessuno, tranquilli. Se piace Politano? Mi piacciono tante belle cose. Nainggolan? Non piace solo a Spalletti (ride, ndr)”, queste le parole di Ausilio che ha si è poi concentrato sulla punta di diamante nerazzurra: “Icardi non si muove, assolutamente. Rafinha e Cancelo? C’è sempre speranza”.

