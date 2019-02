Inter, con il Bologna una maglia per festeggiare il Capodanno cinese

Dopo la sconfitta ai rigori di Coppa Italia contro la Lazio, subita a San Siro nei quarti di finale del torneo l’Inter non sembra comunque aver perso la voglia di festeggiare. O almeno, nel settore marketing. Il club nerazzurro infatti ha annunciato che indosserà una maglia speciale in onore del Capodanno cinese per l’Inter nella gara di domani contro il Bologna. La squadra di Spalletti scenderà in campo con una divisa dedicata alle celebrazioni per l’anno del Maiale che prenderanno il via martedi’ 5 febbraio. Per la prima volta un club di Serie A giocherà in un match ufficiale con i nomi cinesi dei calciatori stampati sul retro delle maglie da gioco. Si tratta della prima di una serie di iniziative dedicate ai fan cinesi, con messaggi e contenuti video con protagonisti diversi giocatori nerazzurri. Inoltre i tifosi potranno acquistare le divise con i nomi in cinese di Icardi, Lautaro e Nainggolan,prodotte in tiratura limitata.