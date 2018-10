Inter, dall’Inghilterra: gli occhi del Manchester United su Perisic

Dopo lo splendido Mondiale disputato, che è valso il secondo posto dietro alla Francia, la Croazia ha visto crescere l’interesse per i propri uomini, divenuti ben presto pezzi pregiati del mercato. Alcuni di loro lo erano già, ma le quotazioni sono schizzate improvvisamente verso l’alto.

E’ il caso di Ivan Perisic. Il Manchester United sarebbe pronto a tornare alla carica per portarlo Oltre Manica. Come riporta il Daily Mirror, infatti, José Mourinho avrebbe chiesto nuovamente alla propria dirigenza l’acquisto dell’esterno d’attacco dell’Inter, considerato ideale per esaltare le doti offensive di bomber Lukaku. L’alternativa a Perisic sarebbe il suo connazionale Ante Rebic, in forza all’Eintracht Francoforte.