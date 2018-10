Inter, De Vrij: “Psv squadra rapida. A Milano è come stare in famiglia”

Stefan De Vrij, difensore dell’Inter, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida di domani sera in Champions League contro il PSV Eindhoven. Entusiasmo per la nuova avventura all’ombra della Madonnina, dopo la parentesi alla Lazio. “Sto benissimo ed è come stare in famiglia. Va tutto al meglio. Sapevo di venire in un grande club. La pressione è tanta ma non mi fa niente”.

Negli ultimi tempi notevole crescita. “Avevamo tanti giocatori nuovi e alcuni che non erano al meglio dopo il Mondiale. Adesso le cose si sono sistemate, serviva solo tempo”.

Lo stadio del Psv evoca brutti ricordi a De Vrij per un match perso 10-0 ai tempi del Feyenoord: “Qualcuno lo sa ma non lo vado a raccontare. E’ stata una delle partite più brutte della mia carriera ma alla fine ho anche vinto in questo stadio”.

SUL PSV – “Hanno perso solo contro il Barcellona. Hanno ali molto veloci, una punta di appoggio e giocano con molta intensità”.