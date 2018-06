Inter, futuro di Icardi? Nessun rinnovo in vista

In questi giorni, le voci di mercato si sono fatte sempre più insistenti: uno dei rumors più clamorosi è il possibile scambio Icardi-Higuain. Nonostante le parole di Javier Zanetti che ha affermato di contare sul capitano dell’Inter anche per la prossima stagione, sembra che qualcosa stia andando storto.

Secondo quanto riportato da Premium Sport, sebbene tutti si aspettassero il rinnovo di Maurito, pare che l’argentino non abbia ancora avuto contatti con la società. L’attaccante classe 1992 non sembra averla presa bene. Chissà come si evolveranno le voci di mercato dopo questo clamoroso retroscena.

WANDA NARA: NEW LOOK. CASCHETTO CON VISTA DUOMO