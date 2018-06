Inter, Joao Mario nei guai dopo le dichiarazioni: il club pensa alla sanzione

In queste ore Joao Mario si trova al centro di un’accesa polemica dopo le dichiarazioni rilasciate dal ritiro della sua Nazionale. Il futuro del portoghese, attualmente in prestito al West Ham Utd, sembra sempre più lontano dall’Inter. “Sarebbe inutile presentarmi ad Appiano, nonostante un contratto valido fino al 2021. Spero si riesca a trovare una soluzione il prima possibile, magari prima della fine del Mondiale. Nel calcio, come nella vita, bisogna essere onesti nel capire quando le cose finiscono. E con l’Inter è finita”, queste le parole del 25enne che hanno scatenato la reazione del club nerazzurro.

Secondo quanto riportato da Fcinter1908.it, la società starebbe pensando alla possibile sanzione da riservare al centrocampista. Le parole di Joao Mario infatti potrebbero incidere anche in sede di trattative: anche se la volontà del calciatore è quella di rimanere in Premier League, con le sue dichiarazioni il portoghese avrebbe messo la società in una posizione di svantaggio nei confronti di eventuali club interessati al giocatore.

PORTOGALLO, JOAO MARIO: “DOBBIAMO SFRUTTARE LE OPPORTUNITA’ PER MIGLIORARE”