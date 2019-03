Inter, nuovo confronto Icardi-società: ecco cosa ha scelto l’argentino

Ancora un capitolo della lunghissima telenovela tra Mauro Icardi e l’Inter. Oggi c’è stato un nuovo confronto tra l’amministratore delegato della società nerazzurra, Giuseppe Marotta, e l’entourage di dell’attaccante argentino, rappresentato dal legale Paolo Nicoletti. Dopo l’incontro di mercoledì, in cui era presente anche la moglie agente del calciatore Wanda Nara poche ore fa è andato in scena un altro confronto: secondo quanto emerso, la situazione è in via di miglioramento e c’è ottimismo tra le parti, seppur la vicenda si stia evolvendo con calma. Non ci sono ancora tempistiche per il rientro in squadra dell’attaccante argentino, in attesa di nuovi incontri per chiudere definitivamente la questione.