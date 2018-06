Inter, occhio alla Samp: i blucerchiati rivogliono Eder

Torna di moda l’ipotesi di un ritorno di Eder alla Sampdoria. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, il club blucerchiato sarebbe intenzionato a riportare a Genova l’attaccante classe 1986. L’italo-brasiliano aveva militato con i liguri dal 2012 al 2016 prima di approdare in nerazzurro, ma nel corso dell’ultima stagione il 31enne ha totalizzato 31 presenze e messo a segno solamente 3 gol in tutte le competizioni.

Al momento sembra che il club di Ferrero abbia già avviato i contatti con l’Inter che a sua volta pare fortemente interessato a Bartosz Bereszynski. L’esterno difensivo polacco piace molto a Luciano Spalletti e potrebbe diventare il punto cardine per la trattativa.

Va sottolineato anche che secondo Sky Sport, la Samp ha già avviato una trattativa che sembra in dirittura d’arrivo con la Lokomotiv Zagabria per Lovro Majer. Il trequartista classe 1998 dovrebbe arrivare a Genova a titolo definitivo per 7 milioni di euro più bonus.

