Inter, Spalletti: “Non ho tempo per pensare a Icardi”

Giornata di vigilia per Luciano Spalletti prima dell’andata degli ottavi di finale di Europa League contro l’Eintracht Francoforte. “Sarà una di quelle serate da saper vivere, la vita passa velocemente. Tutto va forte, bisogna affrontarla nello stesso modo nella direzione in cui va – ha detto il tecnico a Sky Sport -. Vogliamo far vedere chi siamo. Il 2019 dell’Eintracht senza sconfitte? Sono una squadra che tende a fare la partita, a forzarla. A volte in modo scomposto ma ti vengono addosso forte”. Il tecnico ha poi parlato degli altri temi caldi in casa nerazzurra: “L’assenza di Nainggolan per infortunio? Quando si perde un giocatore per infortunio è sempre un dispiacere. Succede, durante un campionato, di lasciare fuori qualche elemento. Il vero dispiacere non è l’infortunato che manca, il vero dispiacere è chi non è nella lista: sono loro che mi mancano, li vedo dentro la squadra, sarebbe stato giusto che ci fossero stati. Icardi? Ho letto dell’incontro ma stavo preparando l’allenamento. La gara riempie il mio contenitore dei pensieri, ho usato tutto lì. Non c’è stata pausa, non c’è spazio per pensare a qualcosa d’altro”.