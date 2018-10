Italia, Biraghi: “Dedico il gol ad Astori. Felice per averci creduto fino alla fine”

“Astori è parte di me e di tutti i giocatori della Fiorentina e tutti quelli che hanno giocato con lui. Avendolo vissuto in prima persona ci ha toccato di più. gli dedico la rete perché è grazie a lui se sono qui, i suoi insegnamenti mi hanno dato tantissimo. Gol? Di testa non sono forte, mi sono messo sul secondo palo in attesa. Bravo Kevin a spizzarla..”. Lo ha detto Cristiano Biraghi ai microfoni di Rai Sport, dopo il successo dell’Italia per 1-0 contro la Polonia, in Nations League. Un trionfo ottenuto grazie alla rete in scivolata del capitano della Fiorentina.

“Era pesante: i minuti passavano, non riuscivamo a segnare e dopo un po’ magari inizi a innervosirti . Ma alla fine ci abbiamo creduto veramente. E’ la vittoria del gruppo e di un paese intero. Siamo giocatori forti, duri a morire”, ha concluso Biraghi.