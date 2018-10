Italia, Donadoni: “Non c’è rassegnazione, lasciamo lavorare Ct. Obiettivo? Fare ottimo Europeo”

“Non credo che ci sia rassegnazione ai risultati nell’ambiente azzurro. La Nazionale è in un momento complicato, ma si sta cercando di ricostruire. Poi le pressioni e le critiche rientrano nel gioco”. Lo ha dichiarato l’ex ct azzurro Roberto Donadoni, intervenuto alla trasmissione “Tutti convocati” su Radio 24, parlando dell’Italia e della crisi del calcio italiano.

“Oggi nessuno è sprovveduto e anche quando si gioca con una Nazionale sulla carta inferiore, in realta’ non ti regala nulla nessuno” ha aggiunto Donadoni. “Ho vissuto questo gruppo da giocatore e da allenatore e gli impegni erano tali e quali, però quando si vestiva questa maglia si faceva con entusiasmo, chi non ce l’ha è il giocatore che poi si autoesclude. I risultati passano attraverso un certo tipo di gioco e programmazione, poi nel lavoro si inseriscono i giocatori. Chi non è in condizione avrà tempo di recuperare, Mancini sta portando avanti un ragionamento, non si può capovolgere tutto in funzione di un risultato. L’obiettivo è arrivare agli Europei e fare un ottimo Europeo. Ora lasciamo lavorare l’allenatore”.