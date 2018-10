Italia, Mancini: “Era ingiusto che finisse 0-0. Ci vuole tempo, i maghi nel calcio non esistono..”

“Abbiamo dominato ma dovevamo chiuderla prima. Era ingiusto che finisse 0-0. I ragazzi stanno cercando di fare il massimo. E’ stata un’ottima partita. Il calcio è questo: fai gol all’improvviso in fondo, un gol che meritavi ampiamente. Ma poteva finire anche 0-0 visto come sta andando da un po’ di tempo. C’era poco da cambiare: i ragazzi stavano giocando benissimo. Ho messo dentro gente più fresca dopo ma ci vuole tempo. Abbiamo fatto una buona prestazione. Su Lasagna, direi che non ci sono gerarchie. Ho preferito lui a Immobile perchè è più forte di testa. Abbiamo meritato i 3 punti”.

Così, a Rai Sport, Roberto Mancini, commissarrio tecnico dell’Italia, dopo la sfida finita 1-0 con la Polonia, valida per la Nations League.

“Non esistono i maghi nel calcio. Domani andremo dal presidente della Repubblica con tanto orgoglio”, ha aggiunto Mancini.

Sul vincere il girone. “Noi dobbiamo arrivare all’Europeo, non avere difficoltà e vincere il girone. Questo è il nostro obiettivo. Dobbiamo avere questa mentalità, il risultato è fondamentale, ma poi conta anche i movimenti dei giocatori e il collettivo della squadra”.

Sulla formazione. “Quella che volevo riproporre è che vada a giocare in casa o fuori con la stessa mentalità. Giocare nella metà campo avversaria, purtroppo non ci vogliono 3-4 partite. Però devo dire che i ragazzi sono molto bravi tecnicamente, si potrebbero accorciare i tempi”, ha concluso Mancini.