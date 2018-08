Juventus, CR7 e la famiglia in bianconero: ecco post su Instagram

Cristiano Ronaldo è sempre più nel vortice bianconero. Il “colpo del secolo” della Juventus è ormai l’uomo immagine della squadra e qualsiasi cosa faccia riesce a mandare in visibilio i tifosi, accrescendo l’entusiasmo già alle stelle. Il fuoriclasse portoghese ha infatti postato sui suoi profili social una foto della sua numerosa famiglia, composta dalla compagna Georgina e dai suoi quattro figli, tutti rigorosamente con la casacca della Vecchia Signora. La didascalia è chiara e inequivocabile: “La famiglia bianconera! #finoallafine”. Sullo sfondo il panorama della citta di Torino, nuova culla della famiglia Ronaldo.

Ormai è una consuetudine che il 5 volte Pallone d’Oro scriva nella lingua nazionale, mostrando la voglia di entrare sempre più in empatia con i suoi nuovi sostenitori. CR7 non è riuscito a segnare nella prima di campionato contro il Chievo, ma c’è da giurarci che l’appuntamento con il gol è solo rimandato, magari già sabato contro la Lazio. Sarà il modo per inaugurare l’esordio all’Allianz Stadium.