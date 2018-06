Ambrosini: “Higuain? Non so se è l’attaccante ideale per Allegri”

Intervenuto ai microfoni di Sky, Massimo Ambrosini si è soffermato sulla Juventus, che dalla prossima stagione dovrà fare a meno del suo grande capitano, Gianluigi Buffon. L’ex centrocampista rossonero ha poi commentato le voci di mercato legate al possibile scambio tra Higuain e Icardi.

Ecco le sue parole: “Szczesny è titolare sulla carta. Si è guadagnato il posto sostituendo al meglio Buffon nelle volte chiamato in causa. Allegri usa il secondo in modo diverso, ma il polacco merita il posto da titolare. Adoro Higuain, ma vive di emotività e potrebbe guardarsi attorno. Con Dybala l’intesa c’è, la forma a volte ha limitato il loro rendimento. Non so se è Higuain l’attaccante ideale per Allegri, a volte ha schierato Mandzukic. Icardi? Uno scambio con contropartita economica sarebbe ideale per entrambe le squadre”.

