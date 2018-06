Arsenal, Lichtsteiner: “Voglio portare la mentalità della Juventus”

Stephan Lichtsteiner è ufficialmente un giocatore dell’Arsenal. A dare l’annuncio è stata la stessa società inglese attraverso i propri canali social. Dopo sette anni alla Juventus, le voci di una sua probabile partenza si sono fatte sempre più insistenti finché, alcune settimane fa, è iniziata la trattativa con i Gunners. Oggi è arrivata anche l’ufficialità.

Dopo l’annuncio dell’Arsenal, Lichtsteiner ha rilasciato alcune dichiarazioni riportate dal sito ufficiale del club: “È un gran momento per me. È importante arrivare all’Arsenal dopo la Juventus e avere la possibilità di fare grandi cose con questo club. Cosa mi ha attratto dell’Arsenal? Qui c’è un progetto che vuole riportare i Gunners in Champions League. È dura vedere una squadra così blasonata fuori da questa manifestazione. All’Arsenal c’è aria di novità dopo l’era Wenger, sarà una bella sfida. Emery? È un grande allenatore, che ha vinto tanto in questi anni. Sono fiducioso, le cose andranno bene. La Juventus? Spero di poter portare qui un po’ di quella mentalità. C’è un po’ lo stesso progetto che ho intrapreso sette anni fa con la Juventus. Anche la Juve, per due volte, non si era qualificata per la Champions League. Spero di poter portare esperienza, mentalità e di poter tornare al più alto livello in Champions League assieme alla squadra”.

