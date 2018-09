Barcellona, Messi: “Non mi aspettavo CR7 lontano da Madrid…”. E sulla Juve…

“Non mi immaginavo Cristiano via dal Real Madrid, nè tantomeno mi immaginavo che potesse andare alla Juventus. Mi ha sorpreso”. Sono ormai passati un paio di mesi da quello che è stato definito il “colpo del secolo” messo a segno dalla Juve, capace di portare a Torino Cristiano Ronaldo. Eppure ancora qualcuno esprime sorpresa. E quel qualcuno è niente meno che Lionel Messi, intervenuto al programma ‘Tot Costa’ di Catalunya Radio. “C’erano molte squadre che avevano la possibilità di prenderlo, la Juve era quella a cui si pensava meno e invece è finito lì”, ha ammesso il numero 10 del Barcellona.

REAL MENO FORTE – L’addio di CR7 sicuramente ha tolto forza al Real Madrid e di questo ne è convinto anche Messi, che comunque vede in crescita le possibilità dei bianconeri di vincere la Champions: “Credo che adesso la Juventus sia la favorita”.

FEDELE AI BLAUGRANA – Come CR7, anche Messi ha ricevuto offerte, ma non ha mai pensato di lasciare il Barcellona: “Ho tutto qui. Sono arrivato a Barcellona che avevo 13 anni e qui ho trascorso tutta la mia vita. Sono nella miglior squadra al mondo e in una delle città più belle. Non ho alcun bisogno di andarmene altrove. Quando mi ritirerò e’ probabile che continuerò a vivere qui”, ha concluso l’argentino.