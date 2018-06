Briatore a ruota libera: “Buffon poteva continuare. Scambio Higuain-Icardi? Dipende se con moglie o meno”

Ospite nella trasmissione La Zanzara su Radio 24, Flavio Briatore ha rilasciato alcune dichiarazioni sulla Juventus, sua squadra del cuore, commentando anche il possibile scambio tra Higauin e Icardi. Queste le parole del noto imprenditore riportate dai colleghi di tuttojuve.com: “Consigliare a Buffon di andare al Psg? Sì, 100%. Fa bene sicuramente a continuare, un portiere come Buffon secondo me poteva continuare alla Juve. Lì sono problemi loro, ma io l’avrei trattenuto almeno un’altra stagione. Scambio Higuain-Icardi? Dipende se con la moglie o senza. Senza la moglie lo farei. Credo che Higuain abbia fatto molto bene alla Juve. Il problema di Higuain è che ogni volta che andiamo a fare una partita internazionale noi ci spegniamo. Siamo molto forti nel campionato italiano, ma quando usciamo dall’Italia non ci siamo più. Per vincere la Champions League, la Juve deve investire e deve investire molto. Per avere una squadra che può giocarsela credo debba spendere. Quanti Scudetti ha vinto la Juve? Ha vinto tutti quelli che ha vinto. 34 o 36? Direi 37 con quello del prossimo anno. Sono tutte stupidaggini, li abbiamo vinti, sono tutti tornei vinti. Calciopoli è stata una truffa? Non è stato niente, la dimostrazione è che non è successo assolutamente niente. Non c’è la prova di una partita rubata, le partite sono gestite anche dagli arbitri, ci sono anche gli attaccanti che sbagliano i rigori, le partite vanno come devono andare”.

