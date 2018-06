Calciomercato Juventus: dopo Emre Can è fatta anche per Darmian

Dopo la notizia riportata da Sky Sport sull’arrivo ormai certo di Emre Can in bianconero, arriva un’altra buona notizia per la Juventus: il trasferimento di Matteo Darmian. Manca ancora l’ufficialità, ma secondo quanto riportato da Sport Mediaset, gli agenti del terzino hanno già trovato l’accordo con il club di Torino: si parla di un contratto quinquennale da 2,5 milioni di euro più bonus a stagione per l’ormai ex difensore del Manchester United. Alla società inglese andranno invece circa 12 milioni.

