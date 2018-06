Collina: “In Real-Juve il VAR non si poteva usare. Critiche? Ci stanno ma non sul personale”

Le polemiche nate dopo il rigore concesso al Real Madrid contro la Juventus nel ritorno dei quarti di finale di Champions League sembrano non placarsi. Anche Pierluigi Collina è tornato sull’argomento. Durante un’intervista ai microfoni di Sky Sport 24, il designatore UEFA ha commentato: “Chiunque sappia come funziona il VAR ha chiaro che quello è un episodio dove non può essere utilizzata. Agnelli? Le critiche non fanno mai piacere, è chiaro. Ma è normale riceverle, quando si lavora si viene criticati. L’importante è che non vadano sul personale e su dietrologie. Oliver? Non devo replicare a nessuno. Vanno fatte scelte basate su fatti. Oliver ha arbitrato 199 partite di Premier League, ovvero il campionato che fattura di più al mondo. Ha arbitrato i derby di Manchester e Londra, la finale di FA Cup. Non è un arbitro inesperto. Abbiamo, però, perso diversi arbitri importanti come Clattenburg, Rizzoli e Velasco. Ne perderemo altri per questioni anagrafiche. Dobbiamo preparare arbitri nuovi, meno conosciuti ma con qualità per dirigere certe partite”.

