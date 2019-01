Dalla Spagna: Allegri-Juve addio, c’è Zidane

Dalla Spagna lanciano la bomba. Zinedine Zidane potrebbe essere il successore di Massimiliano Allegri sulla panchina della Juventus. Il club bianconero infatti vorrebbe riabbracciare “Zizou”, ovviamente come allenatore, dopo l’ipotetico addio di Allegri a fine stagione. Secondo quanto riporta “Mundo Deportivo” l’attuale allenatore bianconero sarebbe intenzionato a chiudere il suo ciclo a Torino dopo quattro stagioni ricche di vittorie: per il quotidiano catalano, il tecnico livornese potrebbe decidere di cambiare aria scegliendo la Premier League o proprio il Real Madrid. Dall’addio di Marotta, il club campione d’Italia è alle prese con una rivoluzione interna che riguarderebbe anche il settore tecnico. Proprio per questo motivo, Agnelli e Ronaldo starebbero lavorando a un colpo in stile CR7 anche per la panchina: Zinedine Zidane, sarebbe l’obiettivo numero uno per la panchina. I successi al Real parlano per il francese che, in bianconero, potrebbe trovare definitivamente la sua consacrazione a simbolo del club. Ovviamente, nell’operazione, ci sarebbe l’ok di Cristiano Ronaldo che, addirittura, potrebbe fare anche da “intermediario” nell’operazione.