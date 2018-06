Forlan svela: “Io vicino alla Juve due volte, ma costavo troppo…”

All’età di 39 anni, Diego Forlan ha di recente vinto il massimo campionato di Hong Kong realizzando cinque reti in sette partite con il suo Kitchee. Ora, dopo aver militato con il Manchester United, il Villareal e l’Inter, per l’attaccante uruguaiano sembra essere arrivato il momento di appendere gli scarpini al chiodo. Durante un’intervista ai microfoni di La Gazzetta dello Sport, l’ex nerazzurro ha dichiarato: “Il contratto è scaduto il 17 maggio, deciderò a breve se smettere o continuare: al momento siamo 50%-50%. Ma nessun timore, sono orgoglioso di quanto fatto in tutti questi anni. Io tecnico? Mi piacerebbe molto. Ho quasi concluso il corso da allenatore e continuo a studiare perché il calcio è un mondo in continua crescita che non si ferma mai. Mi immagino in questo ruolo”.

El Chaca ha poi ricordato la sua esperienza all’Inter, uno dei periodi più difficili della sua carriera: “Momento difficile per la società, tanti cambi e una squadra alla fine di un ciclo super dopo il Triplete. Poi troppi infortuni che mi frenarono. Resta un grande rammarico, sognavo di lasciare il segno anche all’Inter. I tifosi mi vogliono bene, ancora oggi mi dimostrano tanto affetto. E ringrazierò per sempre Moratti, fu lui a volermi”, ha ammesso Forlan, che ha poi concluso rivelando di essere stato vicino alla società bianconera: “Il problema dell’età? Non ci ho mai pensato, anche se le occasioni non mancarono: due volte vicino alla Juventus, si parlò anche di Milan e, soprattutto, Lazio. Forse costavo troppo…”.

