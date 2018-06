Gasperini sul trasferimento di Perin: “Scelta giusta e coraggiosa. E’ affamato”

Solamente ieri è arrivata l’ufficialità: Mattia Perin è il nuovo portiere della Juventus. A commentare la cessione dell’estremo difensore del Grifone ci ha pensato Gian Piero Gasperini, ex tecnico del 25enne di Latina ai tempi del Genoa. Durante un’intervista ai microfoni de Il Corriere della Sera, l’allenatore dell’Atalanta ha dichiarato: “La sua è stata una scelta giusta e coraggiosa. È affamato di vittoria, è sempre stato così. Le sue qualità erano evidenti a tutti fin da subito. È uno di quei giocatori che uno che fa il mio mestiere vorrebbe sempre incontrare: per quello che sanno dare nello spogliatoio, in allenamento e in campo. È un gatto, arriva all’improvviso, recupera la posizione in pochi istanti, ha una reattività incredibile. E una grande fisicità. Il fisico? Non sono d’accordo con chi pensa che sia il suo ‘punto debole’. Ha un’altezza considerevole, quasi un metro e 90, e un fisico da atleta. Non sembra coprire fisicamente la porta come magari certi suoi collegi, penso a Handanovic, questo è vero, ma ha doti atletiche che lo rendono straordinario. E poi ha coraggio, grande tempismo nelle uscite, basse e alte”.

JUVENTUS, PERIN DOPO LE VISITE MEDICHE: SELFIE E SORRISI