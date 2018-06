Genoa, Ballardini: “Perin? Alla Juve tanta concorrenza, ma ha ottime chance”

In queste ore non si parla d’altro: Mattia Perin è sempre più vicino alla Juventus. Nonostante lo stesso portiere non si sia voluto sbilanciare dopo l’amichevole di ieri contro l’Olanda in cui ha ammesso che “Non c’è ancora stata nessuna firma, non sono ancora il portiere della Juve”, l’estremo difensore pare ormai ad un passo dalla Vecchia Signora.

Nel frattempo, a margine del premio Briglia d’Oro a Siena, il tecnico del Genoa Davide Ballardini ha parlato del futuro di Perin: ” Per me Mattia è uno dei più forti portieri del mondo, per cui ha sicuramente buone chance di avere una maglia da titolare. Se va in una squadra così importante troverà grande concorrenza, ma uno come lui se la può giocare con chiunque”.

NAZIONALE, PERIN: “NEL GRUPPO C’E’ UN ENTUSIASMO PAZZESCO”