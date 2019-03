Juve attenta: ecco chi può soffiarti de Ligt

Dopo la clamorosa vittoria dell’Ajax al Bernabeu con un rotondo 4-1 dei lancieri sui Campioni d’Europa in carica, Josep Bartomeu, presidente del Barcellona, ha parlato ai microfoni di Cadena SER di Matthijs de Ligt, obiettivo di mercato dei catalani e della Juventus. I bianconeri sembrano essere in vantaggio al momento sul giovane difensore olandese anche se la concorrenza dei blaugrana può far tremare anche un top club come quello di Andrea Agnelli. A insidiare la trattativa tra Juventus e de Ligt, c’è proprio il Barça che ha deciso di puntare forte sul difensore come confermano le parole del numero uno della società catalana: “Sarà sicuramente uno dei temi principali da affrontare tra marzo e aprile, ne parleremo con l’Ajax” ha detto il numero uno dei blaugrana.