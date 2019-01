Juventus, CR7 spinge i social: obiettivo podio

Ronaldo spinge la Juventus non solo nella classifica della Serie A, ma anche in quella dei social. I bianconeri stanno ancora godendo del cosiddetto “Effetto CR7” che non ha portato benefici solo dal punto di vista sportivo. Anche fuori dal campo, l’arrivo del portoghese ha fatto benne alla società di Agnelli. Un esempio? Nella speciale classifica tra le squadre più seguite su Instagram, la Juve è quella che ha avuto la crescita maggiore da questa estate. La squadra di Allegri è al quarto posto dietro il Real Madrid, che sono sul trono con ben 67,2 milioni di fan rispetto ai 63,8 dei rivali del Barcellona; poi c’è il Manchester United, terzo con 25,3 e primo club inglese in graduatoria. Ai piedi del podio la Juventus (20,6) che tuttavia da quest’estate sta facendo registrare un vero e proprio boom di follower grazie all’arrivo di Cristiano Ronaldo: il profilo del club bianconero infatti è quello che ha avuto la maggiore crescita negli ultimi mesi (ad agosto erano 14,2 fan).